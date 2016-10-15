Turkish Airlines Open Golf Turnuvası’nın hazırlıkları sürerken, İngiliz gazeteleri önceki gün Kemer’de düzenlenen roketli saldırıyı öne sürerek organizasyonun iptal edileceğini yazdı.

Büyükelçi Richard Moore ise Beko Pro-Am Turnuvası’na katılarak güzel bir cevap vermiş oldu. UK1 takımıyla turnuvada yarışan Richard Moore, ekibiyle birlikte ikinci gün en iyi ikinci skoru yaparak kupa kazandı. İngiltere Büyükelçisi ödül törenine de katılarak kupa kazanan diğer golfçülerle birlikte poz verdi. Beko Pro-Am’de dünyanın en popüler golf oyuncularından kariyerinde iki major şampiyonluğu bulunan Amerikalı John Daly de sahaya çıktı. Profesyoneller kategorisinde turnuvayı -12 ile tamamlayan Robert Coles, Beko Pro-Am’de üçüncü kez şampiyon oldu.

"En yetkili makamlarından güvence alarak turnuvayı düzenliyoruz"

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yurt dışındaki bazı medya organlarının geçmiş yıllarda da güvenlik konusunu gündeme getirdiklerini ancak geride kalan üç yıl içinde organizasyonda hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi. Ağaoğlu, “Türkiye’nin en yetkili makamlarından güvence alarak turnuvayı düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda hiçbir olay yaşamadan, sorunsuz ve başarılı bir şekilde organizasyonu tamamladık. Bu yıl da diğerlerinden farklı olmayacak. Avrupa Turu yetkilileri de ülke turizmine zarar verecek, maksatlı yayınlara itibar etmeyecektir” dedi.