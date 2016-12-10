Türkiye ve İsrail arasında 2010’da yaşanan Mavi Marmara krizinin ardından ilişkilerin normalleşmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında geçtiğimiz Kasım ayında İsrail, Ankara’ya büyükelçi olarak Eitan Naeh’i atamış, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İsrail’e büyükelçi olarak Kemal Ökem’in atandığını açıklamıştı.

6 yıl aradan sonra gelen atama kararının ardından 12 Aralık’ta göreve başlaması beklenen Kemal Ökem, İsrail’e gitmek üzere ailesiyle birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi. Havalimanı Vip girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan İsrail Büyükelçisi Kemal Ökem daha sonra Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle Tel Aviv’e gitti.

Ökem, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’e güven mektubunu sunmasının ardından 12 Aralık Pazartesi günü göreve başlayacak.