Diğer
Kategoriler

Büyükelçi Ökem Tel Aviv’e gitti

Mavi Marmara krizinin ardından ilişkilerin normalleşmesi kapsamında Türkiye’nin yeni İsrail Büyükelçisi olarak atanan Kemal Ökem, görevine başlamak üzere İsrail’e gitti.

Büyükelçi Ökem Tel Avive gitti

10 Aralık 2016 17:38

Türkiye ve İsrail arasında 2010’da yaşanan Mavi Marmara krizinin ardından ilişkilerin normalleşmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında geçtiğimiz Kasım ayında İsrail, Ankara’ya büyükelçi olarak Eitan Naeh’i atamış, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İsrail’e büyükelçi olarak Kemal Ökem’in atandığını açıklamıştı.

6 yıl aradan sonra gelen atama kararının ardından 12 Aralık’ta göreve başlaması beklenen Kemal Ökem, İsrail’e gitmek üzere ailesiyle birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi. Havalimanı Vip girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan İsrail Büyükelçisi Kemal Ökem daha sonra Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle Tel Aviv’e gitti.

Ökem, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’e güven mektubunu sunmasının ardından 12 Aralık Pazartesi günü göreve başlayacak.

Etiketler: Kemal Ökem


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç