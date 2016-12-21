Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a gerçekleştirilen suikastle ilgili yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya Rusya’dan gelen 18 kişilik bir heyetin de eşlik ettiği öğrenildi. Rusya’dan gelen bu 18 kişilik heyetin içerisinde psikolog, polis ve 2 savcı bulunuyor.

Olayın gerçekleştiği saat olan 19.05’ten sonra olay yerine gelen asayiş ekiplerinin saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’a teslim olması yönünde uyarılarda bulunduğu ancak uyarıları dikkate almayan Altıntaş’ın ateşle karşılık verdiği, bunun üzerine polis ekiplerinin saldırganı ayağından vurduğu belirtildi. Saldırgana tekrar uyarıda bulunan polis ekipleri, yine ateşle karşılık alınca saldırganı bacağından birkaç kez daha vurdu. Çatışmanın yaklaşık 15 dakika sürdüğü belirtilerek, polis ekiplerinin saldırgana üzerinde canlı bomba yeleği olma ihtimaline karşı temkinli yaklaştığı kaydedildi.

Soruşturmaya katılmak üzere Ankara’da bulunan Rus heyeti, saldırganın büyükelçilik çalışanlarından biriyle irtibatı olup olmadığı hakkında araştırma yapıyor. Heyet, Büyükelçi Karlov’un sergi programına korumasız gittiğini saldırgana haber veren birinin olup olmadığını araştırıyor.

Rus heyet, suikastçının kaldığı otel odasında incelemelerde bulundu

Saldırganın telefon görüşmeleri ve irtibatta olduğu kişilere ulaşmak için telefonunun şifresinin çözülmeye çalışıldığı ifade edildi. Suikastçı Altıntaş’ın Keçiören ve Aydın’daki evinde ele geçirilen 2 dizüstü bilgisayarda da inceleme yapıldığı öğrenildi. Ayrıca saldırganın kaldığı otele 14 Aralık günü rezervasyon yaptığı, otele saldırı günü yerleştiği bildirildi. Rus heyetin bu sabah suikastçının kaldığı otel odasında incelemelerde bulunduğu ifade edildi. Rus heyetin bazı şüpheli ve tanık olarak dinleneceklerin ifadelerine katılacağı belirtildi.

Suikastçının 2012-2014 yılları arasında FETÖ ile bağlantısı tespit edildi

İstanbul’da suikastçı Altındaş hakkında yürütülen soruşturmada ise Altıntaş’ın 2012-2014 yılları arasında FETÖ ile bağlantısının olduğu, polisliğe girişte referansının FETÖ şüphesiyle ihraç edilenler arasında yer aldığı ifade edildi. Ayrıca Altıntaş’ın 2012 yılında Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) giriş sınavında şüpheli olarak geçtiği, bunun da bir itirafçı beyanında belirtildiği kaydedildi.

Uğur Kan Yüksek