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Büyükelçinin öldürülmesi olayı tüm gözleri Söke’ye çevirdi

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın Sökeli olmasının ortaya çıkmasının ardından ilçede yankıları sürüyor. Olayın ardından tüm gözler Söke’ye çevrildi.


20 Aralık 2016 13:52

Akşam saatlerinde ilk olarak annesi Hamdiye Altıntaş, kız kardeşi Seher Özeroğlu ve babası Esrafil Altıntaş ile 3 yakının daha göz altına alınmalarının ardından, ailenin Çeltikçi Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde bulunan evinde arama yapmıştı. Söke İlçe Emniyeti’nde ilk sorgulamanın ardından gözaltına alınan saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın ailesi Aydın’a sevk edilmişlerdi.
Saldırgan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın ailesi Çeltikçi Mahallesi Mehmetçik Caddesi Huzur Yapı 4 No: 33’de bulunan evi 3 yıl kadar önce almış. Mahalle Muhtarı Önder Aşçı’nın ifadesine göre adres beyanı ise muhtarlığa 26 Ekim 2016 tarihinde yapılmış. Çeltikçi Mahalle Muhtarı Önder Aşçı; “Bu alenin mahallemize kayıtları iki ay önce yapıldı. Fakat 2-2.5 senedir burada oturduklarını öğrendik. Daha önce bana Sarıkemer’den geldikleri duyumu gelmişti ancak böyle bir şeyin de söz konusu olmadığını öğrendik. Annesi emekli, babası yeni emekli olmuş. Komşuları ile ilişkilerinin iyi olduğunu öğrendik” dedi.

Sarıkemer muhtarı tepkili
Sarıkemer Mahalle Muhtarı Mehmet Dalma ise Saldırgan ve Ailesinin Sarıkemer’de yaşadığı söylentilerinin asılsız olduğunu söyledi. Mehmet Dalma, “Saldırgan’ın Sarıkemerle hiçbir alakası yoktur. Sarıkemer’in adının bu olayla anılmasını rencide olarak görüyorum. Sarıkemer’in adının bu türlü olaylarla lanse edilmemesi için elimden geleni yapacağım. Saldırgan ve ailesinin bugüne kadar Sarıkemer’de hiç ikamet etmediği ve hiçbir alakasının olmadığını beyan ederim” diye konuştu.
 


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