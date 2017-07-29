Büyükerşen’e yapılan saldırıya AK Parti'den kınama geldi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e, kimliği henüz belirlenemeyen kişi saldırı girişiminde bulunmuştu. Olaya tepki gösteren AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü ile AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Twitter hesapları üzerinden saldırıyı kınadı, Büyükerşen'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, attığı Tweet'te "Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Yılmaz Büyükerşen’e yapılan saldırıyı nefretle ve şiddetle kınıyor, kendilerine geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ise, 'Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Yılmaz Büyükerşen’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" mesajını paylaştı.