Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 'Büyükkanne Projesi'nin imzalarını Başbakan Binali Yıldırım ve diğer paydaşların da katılımıyla yarın atacaklarını söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 'Büyükkanne Projesi'nin imzalarını Başbakan Binali Yıldırım ve diğer paydaşların da katılımıyla yarın atacaklarını söyledi.
Büyükanneye verilecek maaş belli oldu. Peki büyükanne ne kadar maaş alacak? Büyükanne maaşı ne kadar? Büyükanne maaşıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...
Torun bakan büyükannelere maaş projesi, Mart’ta uygulamaya geçiyor. En geç Eylül’de de projenin yaygınlaştırılması için düğmeye basılacak....