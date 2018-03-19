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Büyüklerin kabusu Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir, bu sezon ligde dört büyüklerle oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakiplerinden 14 puan toplayan turuncu-lacivertliler, sadece 5 puan kaybetti.

Büyüklerin kabusu Medipol Başakşehir

19 Mart 2018 11:04

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, dün oynanan mücadelede Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Aldığı bu üç puanla zirve olunda büyük avantaj sağlayan turuncu-lacivertli takım, dört büyüklerin de kabusu olmaya devam ediyor. Abdullah Avcı'nın takımı, 2017-2018 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile 14 maç oynadı. Bu mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik alan İstanbul temsilcisi, sadece 1 kez yenilgi yüzü gördü.

Beşiktaş'tan 4 puan aldı 

Başakşehir, ligin ilk yarısında 9. haftada konuk olduğu siyah-beyazlılar ile 1-1 berabere kaldı. Kerim Frei'ın 89. dakikada attığı gole Beşiktaş'ta Tosic, uzatma dakikalarında cevap verince taraflar bir puana razı olmuştu. Dün akşam oynanan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren müsabakada ise kazanan turuncu-lacivertli takım oldu. Elia'nın 28. dakikasında attığı golle öne geçen Medipol Başakşehir, 62. dakikasında 10 kişi kalmasına rağmen skoru korudu ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçlarla Abdullah Avcı'nın öğrenicileri, bu sezon Şenol Güneş'in takımından 4 puan almış oldu.

Galatasaray için beklemede 

Turuncu-lacivertliler, 12. haftada 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda ağırladığı Galatasaray'ı 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek sezonun flaş sonuçlarından birini almıştı. Başakşehir, iki hafta sonra deplasmanda oynayacağı Aslan'dan puan yada puanlar alarak yoluna kayıpsız devam etmek için beklemeye geçti.

Tek yenilgi Fener'e karşı 

Medipol Başakşehir, bu sezon dört büyüklere karşı oynadığı maçlarda tek yenilgisini Fenerbahçe'ye karşı aldı. 4. haftada deplasmanda rakibini 3-2 ile geçen turuncu-lacivertli takım, 21. haftada oynanan maçta ise sahasında 2-0 yenilerek önemli bir kayıp yaşamıştı. Başakşehir, sarı-lacivertli takımla oynadığı müsabakalardan hanesine 3 puan yazdırdı.

Trabzon'u deplasmanda devirdi 

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Başakşehir, 22. haftada da rakibine konuk oldu. 35. dakikada Adebayor'un attığı golle rakibini devirmeyi başaran turuncu-lacivertliler, İstanbul'a 3 puanla dönmeyi başardı ve bir önceki hafta Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyeti de telafi etmiş oldu.  

Uygar Aydın

Etiketler: Medipol Başakşehir

 

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