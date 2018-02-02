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Büyükorhan'da müstakil evde yangın çıktı

Bursa Büyükorhan'da tek katlı müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Büyükorhanda müstakil evde yangın çıktı

02 Şubat 2018 05:04
Büyükorhan'da müstakil evde yangın çıktı - Tıkla İzle

Bursa Büyükorhan ilçesi Orhan Mahallesinde tek katlı bir evde elektrik kontağından kaynaklanan kaçak sonucu yangın çıktı. Kimsenin olmadığı evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi.

Büyük panik yaşayan komşular itfaiye ekipleri gelmeden evlerindeki hortumlarla yangını söndürmeye çalışırken, yangın esnasında ev sahibi Raif Kaldan'ın ve ailesinin evde olmaması olası bir can kaybının önüne geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına aniden müdahale ederek kısa sürede yangını söndürürken ev kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı ileri sürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

Ali Erdem

Etiketler: bursa, büyükorhan, ev yangını

 

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