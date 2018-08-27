Büyüközer: 'Farkında olmadan nüfus planlamasına tabi tutuluyor olabiliriz'

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer ithal ilaç ve aşılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyüközer, “İthal ilaç ve aşılara karşı temkinli yaklaşmak zorunda olduğumuzu söylüyoruz. Bugün bir gerçek var ki mevcut aşı sistemi başta Amerika olmak üzere bütün dünyada tartışılmaktadır. Mevcut aşılar üzerinde tüm dünya kamuoyunda ciddi bir güvensizlik ortamı meydana gelmiştir. Bill Gates konferanslarında sürekli; 'Nüfus artışını engellemenin aşı ile sağlanacaktır' şeklinde dile getiriyor. Hem 'Aşılarla hayat kurtarıyoruz' diyorlar, hem de ‘Nüfus azalacak’ diyorlar. Peki ikisi aynı anda nasıl sağlanabilir ki?” diye konuştu.

Dr. Hüseyin Kami Büyüközer Dan Brown'un ‘Cehennem’ adlı kitabındaki bir bölümünde alıntı yaparak, “Bir bilim adamı ve onun sevgilisi ‘Nüfus bu hızla artmaya devam ederse doğal kaynaklar bitecek ve dünyanın sonu gelecek. Eğer biz içme sularına karıştıracağımız kısırlaştırıcı virüsle nüfus planlaması yaparsak insanlığa hizmet etmiş, dünyayı kurtarmış olacağız. Böylece tüm insanların yok olması yerine en azından yarısı yaşayacak’ diyerek harekete geçiyorlar” dedi.

Büyüközer, “Hikayenin bir kısmı İstanbul'da geçiyor. Dünyayı kurtarmaya çalışan bilim adamı intihar etmeden önce Ayasofya'nın altındaki sarnıca zamanı gelince eriyip içme sularına karışacak virüslü poşeti asıyor. Yani düşüncelerine göre zaten insanlığın hepsi bu gidişle ölecek, bari biz alt sınıfı öldürelim ki kendi adamlarımız sağ kalsın şeklindedir. Bu adamlar yıllardır bu oyunu gözlerimizin içine baka baka oynuyorlar, ama biz fark edemiyoruz. Dikkat edin, sömürü ile açlığa mahkûm ettikleri Afrika günden güne can veriyor. Çeşitli bölgelerde, Arakan ‘da, Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de savaşlar açarak ayni melaneti başka bir biçimde devam ettiriyorlar” şeklinde konuştu.

“GDO'lu ürünler de planın bir parçası”

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer, buradaki amacın yerli tohumun üretilmemesi ve üretim yapacak tohumu dışardan almak zorunda kalan ülkeleri açlıkla tehdit etmek olduğunu söyleyerek, “Hayvan yemi için bile tohum lazım. Bitki için zaten tohum gerekli. Onlar bize tohum satmasa biz ne yiyeceğiz? O yüzden yerli tohumu yasaklamaya çalışıyorlar Bağımsızlığımız midemize bağlı hale gelecek yerli tohuma sahip çıkmazsak. Bugün marketlerimizde sunulan gıda maddelerimizin üretiminde çoğu sağlığımıza, nesillerimize zararlı, dinimize göre de haram olabilen 4 bin 500 çeşit katkı maddesi kullanılmaktadır. Hemen hemen hepsi de gayrimüslim ülkelerden ve firmalardan ithal edilmektedir” ifadelerini kullandı.