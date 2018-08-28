Büyüközer: 'Helal lokma bilincimizi artırmalıyız'

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer, helal lokma bilincine ilişkin görüş bildirdi. Büyüközer, “Bu asırda, İslam Ümmetinin maruz kaldığı sıkıntıların başında gıda, ilaç, kozmetik ve diğer tüketim maddeleri ile ilgili sıkıntılar gelmektedir. Helal ve tayyib hayat tarzına dönüşümüz için Müslümanlar olarak helal lokma bilincimizi ve şuurumuzu arttırmamız gerekmektedir” dedi.

Pazara arz edilen gıda ürünlerinin birçoğunun, tek taraflı küresel standartlara, kriterlere, işletim sistemlerine, denetim sistemlerine ve proseslere göre sertifikalandırıldığını öne süren Büyüközer, “Küresel kabul edilen standartlar, kriterler, prosesler, ve denetim sistemleri, geleneksel ve dini hassasiyetleri dikkate almamaktadır. Oysa özel hayata inildiğinde çok farklı kriterlerin hayat bulduğu görülmektedir. Dinlerin, özellikle İslam dininin, kendi toplulukları içerisinde özel hassasiyetleri olduğu bilinmektedir” diye konuştu.

Büyüközer, küresel üreticiler (çok uluslu şirketler) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi küresel kurumların da ‘Alkolsüz içeceklerde de olduğu gibi ‘tüketici çeşitliliğinin’ spesifik ölçü ve değerlerine karşı hassas davranmadıklarını dile getirirken sözlerini şu şekilde bitirdi:“Ne acıdır ki; yüzyıldır batının belirlediği kriterler ve standartlarla insanlar hayatlarının büyük bir kısmını idame ettirir duruma getirilmiştir. Bu durumdan artık sıyrılarak kaybettiğimiz helal ve tayyib hayat tarzımıza tekrar dönmeliyiz. Bu dönüşümüz helal ve tayyib tüketime önem verdiğimiz bir süreçle başlayarak bütün tüketim maddelerinin helal ve tayyib bir kontrolden geçmesine kadar sürecektir. Bu sürecin gerçekleşmesinde en büyük faktör ise bilinçli, şuurlu helal lokma isteklisi tüketicilerdir. Helal ve tayyib tüketim hakkımızı aramamız gerektiğini, imani bir meselemiz olarak, unutmamalıyız.”