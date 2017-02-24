Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, Türkiye'de ve islam dünyasındaki helal turizm ile ilgili açıklama yaptı. Dünyada yaşayan çeşitli inanç ve düşünceye sahip insanların, kosher, vegan gibi kendi inanç ve yaşam tarzlarına uygun standartları geliştirdiklerini söyleyen Büyüközer, Müslümanların helal standart ve hizmetleri talep etme farkındalığının ise yakın zamanda başladığını belirtti.

Dr. Hüseyin Kami Büyüközer; "Ülkemizde kosher ve vejeteryan sertifikasına sahip birçok otel bulunmasına rağmen ilginç olanın kendi inancımıza uygunluğu belgelenmiş gerçek helal ve tayyib sertifikasına sahip otel ve helal turizm şartlarını taşıyan bir konaklama merkezi bulunmamakta. Bu durum yaşadığımız sıkıntıların bir belgesi niteliğindedir. Yüzde doksan dokuzu Müslüman olan bir ülkede Müslümanların gönül rahatlığı ile kalabileceği bir tatil merkezinin bulunmaması helal ve tayyib sertifikalandırmaya duyulan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır" dedi.

"Uçak seyahatlerimizde güvenilir helal menü uygulaması bulunmamaktadır"

Uçak seyahatlerinde verilen ikram menülerinde vejeteryan menü, kosher menü olduğunu, fakat 2 milyar İslam alemini için helal menü olmadığını vurgulayan GİMDES Başkanı, "Bizler Müslümanlar olarak hac ve umre ibadetimizi gerçekleştirmek için yolculuğumuzun başından itibaren sıkıntı ve tereddüt duymadan verilen ikramları, kaldığımız otel yemeklerini, lokantalardaki yemekleri güvenle yiyebilecek durumda ve şartlarda mıyız? GİMDES, başta gıda ürünleri olmak üzere, Müslümanların ihtiyaç duyduğu her alanda standartlaştırma çalışmalarına devam etmektedir. GİMDES'in otel ve konaklama ile ilgili standardında, Helal sertifikalandırma kapsamında konaklama tesisinin, odalarından, mutfak (restoran, kiler, depolar), ortak alanlar (lavabo, bahçeler, havuzlar, park ve eğlenme merkezleri)'ne kadar,tüm bölümleri yer almaktadır".

Büyüközer; helal turizm standardı ile ilgili de şunları söyledi: "GİMDES helal ve tayyib standardını oluşturmamızdaki amacımız; Müslümanların dünyanın neresinde olursa olsun yolculuk, yeme içme ve geceleme ihtiyaçlarının tamamen helal ve tayyib şartlarda gerçekleştirilecek sistemin sürdürülebilirliğini kontrol eden bir standart meydana getirmektir. Tüm aşamaları içine alan sistem helal turizm standardı olarak nitelendirilmiştir. Dünyada, kosher sertifikası var, vejetaryan sertifikası var, İslam ümmetinin helal sertifikası neden olmasın. Üzerinde düşünülmesi ve çözüme kavuşturulması gereken meselelerden biridir".