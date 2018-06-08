Büyüközer: 'Helal ve tayyib lokmayı halkımızla buluşturuyoruz'

Büyüközer, bu yıl tespitlerine dayalı olarak festival kararı aldıklarını belirterek, "Birçok ülkede de uygulamaya geçildiği gibi, halkla daha yoğun iç içe olunabilen festival konseptini uygulamayı düşündük ve festival kapsamında helal ve tayyib lokmayı halkımızla buluşturuyoruz" dedi.

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer, 1-4 Kasım 2018 tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenleyecekleri Helal ve Tayyib Festivali hakkında bilgi verdi. Büyüközer, "Bugüne kadar GİMDES ve dünyadaki benzer kurumların fuar, konferans etkinlikleri sonucunda geldiğimiz noktayı özetlersek; 2 milyar Müslüman nüfusun toplam takribi Helal ürün ihtiyacı 3,8 trilyon dolar olarak tahmin edilmesine karşın, gerçekleşme yüzde 20 civarında olmuştur. Bu rakam da 760 milyar dolar civarını göstermektedir. Demek ki geniş halk kitlelerine Helal konseptin önemini ve uygulanabilirliğini anlatmada yetersiz kalındığı anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

GİMDES Başkanı Büyüközer, bu yıl tespitlerine dayalı olarak festival kararı aldıklarını açıklayarak, "Bu çarpıcı tespitimizle, birçok ülkede de uygulamaya geçildiği gibi, halkla daha yoğun iç içe olunabilen festival konseptini uygulamayı düşündük. 1-4 Kasım tarihlerinde 7. Helal ve Tayyib Fuar’ı yerine ‘Helal Lokmayı Halkla Buluşturuyoruz’ sloganı ile ‘Helal ve Tayyib Expo-Festivali 2018’ etkinliklerini Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştireceğiz. Helal pazarı büyütmek, merkezine ülkemizi oturtmak için önemli bir fırsatı sunabilecek bu etkinliklere firmalarımızın, Helal gönüllüsü STK kurumlarımızın ve Helal Gönüllüsü tüketici kardeşlerimizin tam destek vereceklerini umuyoruz. Birlikte başlattığımız bu aksiyonun devam etmesini, büyümesini, nemasının artmasını ve daha büyük hedeflere ulaşmasını arzu ediyorsak bu etkinliklerde yer almalıyız" şeklinde konuştu.

Festival boyunca çeşitli animasyon ve gösterilerin düzenleneceğini söyleyen Büyüközer, “Helal ve Tayyib ürünlerle tam bir uyum içerisinde olan halal dünya marketlerinden bu günlere özel inanılmaz iskontolu helal ve tayyib ürünlerden bol bol satın alıp evlerinize, bürolarınıza götürebileceksiniz, helalinden hazırlanmış yiyecek ve içecekleri doya doya yiyecek ve içeceksiniz. GİMDES helal ve tayyib sertifikasına sahip firmalar ise festival alanında açacakları standlarında yurtiçi ve yurtdışı ülkelerden davet edilecek üretici, toptancı ve perakendeci firmaların satın alma misyonları ile görüşüp anlaşmalar yapabilecek ve kendilerini anlatacak fırsatı yakalayacaklardır” ifadelerini kullandı.