Büyüközer: 'WHC'nin yıllık kongre ve konferansı ülkemiz için büyük bir fırsattır'

GİMDES ve Dünya Helal Vakfı'nın ev sahipliğinde Dünya Helal Konseyi (WHC) tarafından organize edilecek olan yıllık WHC kongre ve konferansı 28-30 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. WHC'nin yıllık kongre ve konferansının Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, konferans ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Konferans 28-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek”

WHC'nin üyeliğini ve aynı zamanda başkanlığını yürüten GİMDES'in, sertifikalı ürünlerin kamuoyunda farkındalığını artırmak için her yıl konferanslar ve fuarlar düzenlediğini ifade eden Dr. Büyüközer, "Ekim ayında yıllık kongremizi ve uluslararası konferansımızı gerçekleştireceğiz. Konferansımız İstanbul Güneşli Retaj Royal Otelin'de 28-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Bu vesileyle İstanbul'da gerçekleştirilecek büyük etkinlik için bütün dünyadaki kardeşlerimizi İstanbul'a davet ediyoruz” İfadelerini kullandı.

“İslam ümmeti kendisine dayatılan moderniteye mahkum edildi”

İslam ümmetinin 100 yıldır kendisine dayatılan moderniteye mahkum edildiğini ama bunun artık son bulacağını dile getiren Dr. Büyüközer, “Bu etkinliklerde GİMDES ve DHV ev sahipliği yapacak. Tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyaca meşhur dünya başkenti İstanbul inanıyoruz sizi de büyüleyecektir. 100 yıldır kendisine dayatılan, kendisine ait olmayan bir moderniteye mahkum edilmiş İslam Ümmeti artık kendi modernitesini arıyor. Yani islam ümmeti kaybettiği helallerini arıyor” dedi.

Alanında uzman onlarca kişinin konuşmacı olarak katılacağı programda güçbirliğinin yanında gönül birliklerinin de kurulacağını dile getiren Dr. Büyüközer, bu konferansın ülkemiz için bir fırsat olduğunu söyledi.

“Geliniz 600 yıl İslam'a başkentlik yapmış İstanbul'da buluşalım”

Dr. Büyüközer, “Bu etkinlik, islam ümmetine ve dünya insanlarına önemli bir kilometre taşı olacaktır. 24 triltonluk helal pazarın gerçekleştirilmesi için üreticimiz, ihracatçımız, satıcımız, tüketicimiz ve kamu kurumlarımız arasında elbirliği, güçbirliği, gönülbirliği yapacağız. Bütün ümmet elele, gönül gönüle, omuz omuza olmak için geliniz 600 yıl İslam'a başkentlik yapmış İstanbul'da buluşalım” şeklinde konuştu.

“WHC bütün dünyadaki kardeşleri bu etkinliğe davet etmektedir”

29-30 Ekim günlerinde yine aynı çatı altında WHC (World Halal Council) 16. kongresini yapacağını duyuran Dr. Büyüközer, “10'uncu Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansına Endonezya'dan, Malezya'dan, Amerika'dan, Almanya'dan, Güney Afrika'dan, Cezayir'den, İspanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Filipinler'den Türkiye'den konularında uzman 20 konuşmacı katlılacak. Helal ürünlerin pazarlama ve markalaşmasındaki problemler ve çözüm önerileri, tayyib kavramı ve insan sağlığı, helal sertifikalandırma kuruluşlarının karşılaştığı yeni zorluklar, helal ve tayyib hayat sisteminde insan kaynaklarını geliştirmede eğitim sisteminin önemi, helal güvence sisteminin bir bileşeni olarak kalite yönetim sistemleri konularını konuşulacak” dedi.

Dr. Büyüközer son olarak, “Türkiye, Avrupa, Afrika, Orta Doğunun ve Asyanın tam ortasında ve Helal Pazarın çok önemli ve aranan aktörü olarak bütün dünyadaki kardeşlerini WHC'in bu etkinliklerine davet etmektedir” ifadelerini kullandı.