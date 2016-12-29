Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, yılbaşı kutlamaları ile ilgili görüş bildirdi. Büyüközer, GİMDES olarak sene sonu kutlamalarına karşı olduklarını belirtti. GİMDES gibi dini hassasiyetler konusunda çok titiz davranan kurumların da bu tür kutlamalara mani olacak şekilde faaliyetler gerçekleştirdiğini belirten Dr. Büyüközer: “Yılbaşında yapılan kutlamalar inanç, ibadet, ahlak, kültür, sosyal ve iktisadî hayatımızla ilgili çeşitli zararlara sebep olabilir. Bu kutlama imanımızı mutlaka zedeler. İslam Dininde yabancılara özenmek, onların hal ve hareketlerini, tavır ve davranışlarını benimsemek, onları üstün görmek ve dost edinmek anlamına geleceği için bu gece yapılacak kutlamalar asla hoş karşılanamaz, tasvib edilemez. Allah (c.c.) bir ayette şöyle buyurmuştur:“Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa, artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur...” (Âl-i İmran 3/28)

Bir başka ayette de şöyle buyurmaktadır: “Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinenler, onların yanında izzet (güç ve şeref) mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. O (Allah), Kitap'ta size şöyle indirmiştir ki: Allah'ın âyetlerinin inkâr edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bundan başka bir söze dalıncaya kadar kâfirlerle beraber oturmayın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz”(Nisa 4/139-140.)

Bir hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (sav) şöyle buyuruyor:“Karışı karışına, arşını arşınına sizden öncekilerin yollarına uyacaksınız. Hatta onlar bir keler deliğinden girse, siz de gireceksiniz” buyurmuş, Sahabe-i Kiramın “(Bizden öncekilerden maksat) Yahudiler ve Hristiyanlar mı ey Allah’ın Resulü?” tarzındaki sorusu üzerine “Onlar değilse ya kim?”

Netice olarak şunu söyleyebiliriz ki, miladi yılbaşını kutlama kasdı ile bir eylem yapan ya da yapılmasına vesile olan bir Müslüman pek çok fukahanın kitaplarında belirtildiği gibi eğer “o eyleminde tazim maksadını taşıyorsa -Allah’a sığınırız- küfre düşer”.Yok eğer tazim kastı yoksa, en hafifinden, harama düşmüştür, günahkardır. Helal hayat sistemimizi tehlikeye sokabilecek böyle bir kutlamadan uzak olmalıyız” dedi.

Kur'ân-ı Kerîm’in Müslümanlara iyilikleri emredip, kötülükleri yasaklama görevini verdiğini belirten Büyüközer;”Hadislerde bildirildiğine göre de gördüğümüz kötülükleri elimizle ve dilimizle engellemeliyiz.Engelleyemesek de hiç olmazsa kalbimizden buğz etmeliyiz.Son şık imanın en zayıf noktasıdır.Kalbinden kin ve nefret duyup bir şey yapmamak veya yapamamak imanın en zayıf noktası iken acaba kötülüklere alkış tutmak ve bizzat katılmak imanın hangi noktasıdır?

“Ey iman edenler! Benim de sizin de düşmanlarınızı dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği reddettikleri halde, siz onlara sevgi sunuyorsunuz. Resulullahı ve sizi, sırf Rabbiniz olan Allah’a inandığınız için, vatanınızdan kovuyorlar.Siz Benim yolumda cihad etmek ve Benim rızamı kazanmak için yurdunuzdan çıkarılmayı göze aldıysanız, nasıl olur da onlara sevgi gösterip sır verirsiniz?Halbuki Ben sizin gizlediğiniz ve açıkladığınız her şeyi bilmekteyim.Doğrusu içinizden kim bunu yaparsa (onları dost edinirse), artık doğru yoldan sapmış olur.Eğer size karşı ellerine bir fırsat geçerse, size düşman kesilirler. Ellerini de,dillerini de size fenalık etmek için uzatırlar ve sizin de kâfir olmanızı cân-u gönülden isterler.”(Mümtehine 60/1-2.)

“Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır.De ki: Doğru yol, ancak Allah'ın yoludur.Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, andolsun ki, Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.”(Bakara 2/120). Dolayısıyla gayr-i Müslim kültürlere özenmek, sürekli onlar gibi olmaya çalışmak her an bizi kendi kimlik ve kültürümüzden uzaklaştıracak ve İslam toplumunu dejenere edecektir“ ifadelerini kullandı.