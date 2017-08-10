Büyüközer’den GDO’lu ürünlerle ilgili açıklama

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr.Hüseyin Kami Büyüközer, GİMDES’in kurulduğu 2005 yılından beri GDO’lu ürünlere karşı olduğunu bütün dünyaya ilan ettiğini, firmaların Helal sertifika almak istedikleri ürünlerinde GDO analizleri yapılmadan Helal sertifikalama yapılmadığını belirtti.

GDO'lu ürünlerin arttığını dile getiren Büyüközer, açıklamasında şunları kaydetti: “Biyogüvenlik Kanunu 2010'da çıktıktan sonra GDO'lu ürün ithalatıyla ilgili tüm yetki, Biyogüvenlik Kurulu'na verildi.Türkiye Biyogüvenlik Kurulu, hayvan yeminde genetiği değiştirilmiş üç soya ve bir mısır çeşidine daha onay verdi. Kurulun bu hamlesiyle ülkenin ithal etmesine izin verilen GDO'lu ürün sayısı 36'ya yükseldi. Peki GDO'lu ürün kullanımı Rusya ve çeşitli Avrupa ülkelerinde yasaklı durumdayken Türkiye neden GDO'lu ürün ithalatını artırıyor? Seneler boyu yanlış politikalar yüzünden kendine yeten bir Türkiye yerine, tarımda dahi dışa bağımlı bir Türkiye oluşmuştur. Bunun ceremesini insanlarımıza GDO’lu ürün yedirerek çektirmeye kimsenin hakkı yoktur”.

Uzmanların yakın geçmişte yaptığı analizler sonucu piyasadan alınan pirinçlerin yüzde 70’nin GDO’lu olduğunun ortaya çıktığını ifade den Büyüközer, “Bir müddet önce bir üniversitemizin uzmanları piyasadan aldıkları pirinçler üzerinde yaptıkları analizlerde yüzde 70’nin GDO’lu olduğunu tespit etmişlerdir.Helal sertifika verdiğimiz bir firmanın kullandığı buğdayların GDO analizlerinde GDO’lu olduğu tespit edilince alınan buğdayların Devlet Toprak Mahsuller Ofisinden alındığı ortaya çıkmıştı. Bu izin verildiği müddetçe bütün pazarlarımız GDO’lu ürünlerle dolup taşacaktır. Bunun sonu yoktur.

Devleti yöneten siyaset büyüklerimize sesleniyorum. Madem ki demokrasi ile yönetiliyoruz, bu çok önemli konuda halkımıza soralım. GDO’lu ürün istiyor mu istemiyor mu? GDO’lu ürünlerin bütün dünyada ipliği pazara çıktığı için biz inanıyoruz ki bu konuda halkımız kendi sağlığı ve inancı için en bilinçli cevabı verecektir. Piyasalarımızda da Fiyatlar GDO’suz şartlara göre olacağı için haksız rekabet oluşmayacaktır. Böylece bu anlamsız didişme de bitmiş olacaktır. Aksi halde bu didişme bu kavga daha büyük boyutlara çıkabilecektir. Çünkü, devlet, bilinçli eleman yetersizliği sebebi ile, verdiği sözü yerine getiremiyor. Piyasa ise gayri meşru kazanç hırsı ile gözü dönmüş bir sürü kişi ile dolu” açıklamasında bulundu.