Antalya’da telefonda kendilerini Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 3 kişi, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin yardım kampanyalarına destek verilmesi adı altında vatandaşları cep telefonuyla arayan dolandırıcılar, S.K. adına açılan hesaba yatırılması gerektiğini söyleyerek vatandaşları dolandırdı.

Dolandırılan vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların kullandığı cep telefonunun sinyalini tespit etti. Çankırı ili Ilgaz ilçesinde hareket halinde olduğu anlaşılan şüphelilerin yakalanması için, Ilgaz İlçe Emniyet Amirliği görevlileri ile irtibata geçildi. Polisin aracı durduracağını anlayan şüpheliler, telefonlarını araçtan dışarı attı.

Yapılan incelemelerde, araçtan atılan telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerden C.A. ve T.A. isimli şahıslar yakalandı. Yine araştırmalar neticesinde hesap sahibi S.K.’nin de İstanbul’da yaşadığı ve C.A. isimli şüphelinin baldızı olduğu bilgisine ulaşan ekipler, C.A.’nın da yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya’ya getirilen 3 şüphelinin daha önce İzmir, Konya, Ankara, Kocaeli, Manisa ve Trabzon illerinde benzer yöntemlerle dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdikleri, Antalya’da da vatandaşlardan 221 bin TL dolandırdıkları tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.