Büyükşehir Belediyesinden Akçaabat’a dev yatırımlar

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ilk olarak halkla ardından muhtarlarla buluştu. Her Salı olduğu gibi “halk günü” ile güne başlayan Gümrükçüoğlu sonrasında Akçaabat ilçesinin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Meydan Parkı’nda bulunan tarihi Belediye binasında gerçekleştirdiği “halk günü”nde vatandaşları tek tek kabul eden Gümrükçüoğlu, imkânlar ölçüsünde halkın taleplerine çözüm aradı.

“Halk günü” programının ardından Akçaabat ilçesine geçen Gümrükçüoğlu, burada mahalle muhtarıyla olağan istişare toplantısını gerçekleştirdi. Akçaabat’ta yapılan çalışmalarla ilgili olarak muhtarları ayrıntılı şekilde bilgilendiren Gümrükçüoğlu, hizmet seferberliğine ara vermeden devam ettiklerini kaydetti. Gümrükçüoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak 3,5 yılda sadece Fen İşleri Dairemizin Akçaabat’ta yaptığı yatırım. 34 trilyondur. İşte rakamlar ortadadır. 3,5 yılda Akçaabat’ta yol asfaltlamasına harcadığımız para 20 trilyon, yol betonlamasına 8.5 trilyon, taş duvara 2.8 trilyon, beton duvara 3.5 trilyon, menfez inşaatlarına 1.5 trilyon harcadık. Yine beton parke, taş parke, oto korkuluk ve korkuluk yapımları ile birlikte Akçaabat’a Fen İşleri Dairemiz tarafından yapılan yatırım 34 trilyondur” dedi.

Akçaabat’a yol çalışmalarında yapılan devam yatırımların yanında içme suyu-kanalizasyon alanında da büyük çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Gümrükçüoğlu, “TİSKİ Genel Müdürlüğümüz Akçaabat’ta 3,5 yılda 68 projeyi bitirdi. Bunların toplam maliyeti 10.8 trilyondur. Akçaabat’ta yapımı devam eden su-kanalizasyon projelerin toplam maliyeti 86.3 trilyon, yatırım programına alınmış projelerin toplam maliyeti ise 68 trilyon 149 milyardır. Akçaabat’ta tamamladığımız çalışmaların dışında yapımı devam eden ve yatırım programına alınan içme suyu-kanalizasyon projelerinin toplam maliyeti de 154.3 trilyondur. En çok su kanalizasyon yatırımı yapılan ilçe Akçaabat’tır. Akçaabat tarihinde bu denli ciddi yatırımlar daha önce yapılmamıştır. Tüm bu yatırımlar büyükşehir yapılanmasının Akçaabat’a yansımasıdır” diye konuştu.