Büyükşehir Belediyesi’nin Çamlıyayla’da dağıttığı domates fideleri ilk ürünü verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile tarımsal sulama, fide dağıtımı, teknik destek gibi her konuda üreticiye destek vermeye devam ediyor. Kuraklık nedeniyle üzüm bağları kuruyan Çamlıyayla üreticisine önce tarımsal sulama desteği veren Büyükşehir Belediyesi, dağıttığı domates fideleriyle de çiftçiye ek gelir kapısı açtı. Büyükşehir Belediyesi’nin, önce alternatif domates çeşitleri üretiminin yaygınlaştırılması projesiyle yaklaşık iki ay önce Çamlıyayla’da üreticiye dağıtılan yöre şartlarına uygun, pazar değeri yüksek domates fidelerinde ilk hasat yapıldı ve yüksek verim alındı.

Domates hasadına Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı teknik ekipleri de katılarak hasat günü üreticileri yalnız bırakmadı.



“Oğlumun düğün, kızımın burs parası oldu”



Domates üreticilerinden Mehmet Ali Şeker, emekli olduktan sonra geçimini sağlamak için ek gelir kapısı düşündüğünü ve Büyükşehir Belediyesi’nin alternatif domates çeşitleri üretimini yaygınlaştırma projesine katıldığını söyledi. Şeker, “Bu proje iki yıldır yapılıyor ama ben bu yıl ilk kez fide aldım, ektim. Çok şükür bereketli bir yıl oldu. Gerçekten çok güzel bir proje. Büyükşehir Belediyemizin yetkilileri sık sık gelip kontrol ediyorlar. Bana da kazanç kapısı oldu. Oğluma düğün, kızıma burs parası oldu. Burhanettin Kocamaz Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Böyle projelerle çiftçinin yüzünü güldürüyor. Bize destek oluyor” dedi.

“Ürün çeşitliliğimiz arttı”



Sebil Mahallesi sakini Mevlüt Eren de Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı domates fidesi ile çiftçinin idmanına yetiştiğini dile getirerek, ilk hasadın oldukça verimli olduğunu ve kaliteli domatesler elde ettiklerini ifade etti. Eren, “İlk hasadımızı yaptık ve verim oldukça güzel. Geçen yıl Büyükşehir Belediyemiz fideyi ilk dağıttığında insanlar hevesli değildi. 150 bin fide dağıtılmıştı. Bu yıl talep 260 bine çıktı. Dağıtılan fideler çok güzel. Doğal olarak verim de çok güzel oldu. Biz önceden üzüm yetiştiriyorduk. Susuzluktan topraklarımız kurudu. Üzüm yetiştiremez olduk. Burhanettin Başkan tarımsal sulama suyu problemimizi de çözdü, 8 kilometrelik çelik boru ile göletten sulama suyumuz geldi. Şimdi birden çok çeşit mahsul ekiyoruz” diye konuştu.



Sulama suyunun gelmesi ile patlıcan, biber, salatalık, çilek, mantar, kiraz gibi çeşitleri de ektiklerini anlatan Eren, “Su geldikten sonra burada hayat değişti. Ürün çeşitliliğimiz arttı. Domateste de tek çeşitle sınırlı kalmadık. Farklı çeşit domatesler de ekmeye başladık. Onların hasadına bir hafta var. Ben onlardan da güzel verim alacağımızı düşünüyorum. Bu projeden önce insanlar çalışmak için merkeze ve başka şehirlere gidiyorlardı, şimdi ise tekrar ilçemize dönüşler başladı. Proje için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

İki yıldır domates fidesi dağıtımı yapılan Çamlıyayla İlçesi’nde bu yıl elde edilen mahsulün rekoltesinin geçen yıla göre daha fazlası olması bekleniyor. Eski çeşitlerde kök başı 2 kilograma kadar ürün alınırken, bu yıl verilen fidelerden kök başı 8 kilograma kadar domates alınması bekleniyor. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı domates fideleri sayesinde Çamlıyayla üreticisi bu yıl 3 milyon TL ekstra gelir sağladı.