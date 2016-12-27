Büyükşehir Gaziantepspor TFF 1. Lig’in ilk yarısının bitmesinin ardından aldığı sonuçlar ile taraftarını üzdü. Sezonun başında teknik direktör sıkıntısı yaşayan Antep temsilcisi lige eski futbolcusu Bülent Bölükbaşı ile başladı. Takımın başında 10 maç kalan Bölükbaşı 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Yönetim daha sonra koltuğa Ordu ve Kasımpaşa’yı Süper Lig'de taşıyan tecrübeli teknik adam Metin Diyadin'e devretti. Metin Diyadin ise takımın başında 1 beraberlik, 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. TFF 1. Lig’in ilk yarısında Büyükşehir Gaziantepspor 18 puan ile 13. sırada yer aldı.

Antep temsilcisi kendi evinde taraftarlarını üzdü

Ligin ilk maçında kendi evinde Ege temsilcisi Göztepe ile berabere kalarak puan ile başlayan Antep temsilcisi, bundan sonraki iç saha maçlarında taraftarlarını sadece 3 kez sevindirdi. Kendi evinde oynadığı 8 maçtan sadece 3’ünü kazanabilen mavi-beyazlı takım 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlar ile Antep temsilcisi kendi evinde 11 puan toplayabildi. Büyükşehir Gaziantepspor kendi evinde oynadığı maçlarda 10 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

Deplasmanda sadece 7 puan toplayabildi

Deplasmanda istediklerini sahaya bir türlü yansıtamayan Büyükşehir Gaziantepspor sadece 2 maçı kazanabildi. Ligin ikinci maçında Bandırma’ya konuk olan Büyükşehir Gaziantepspor rakibini 2-1 yenerek ilk deplasman galibiyetini aldı. İkinci galibiyetini ise Mersin İdmanyurdu’na karşı alan Büyükşehir Gaziantepspor daha sonra oynadığı 8 deplasman maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlar ile deplasmanda sadece 7 puan toplayabildi.

Goller yabancılardan geldi

Büyükşehir Gaziantepspor'da ilk yarıda yerli oyuncular gol yollarında yabancı oyuncuların gölgesinde kaldı. Ligin ilk yarısında 18 gol atıp kalesinde 22 gol gören Büyükşehir Gaziantepspor’da atılan 18 golün 12’si yabancı oyunculardan geldi. Mavi-beyazlı takımda Nijeryalı Ekigho 5, Kojic 3 ve Kalu Uche 4 gol atarken, yerli oyunculardan sadece Muhammet Reis 3 gol atabildi. Takımın diğer gollerini ise Rıza Efendioğlu ve takım ile yollarını ayıran Yasin Palaz kaydetti.

Kazım Uzunöz