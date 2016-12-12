TFF 1. Lig’de alınan kötü sonuçların ardından Büyükşehir Gaziantepspor’da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı. Mavi-beyazlı yönetim bugün teknik heyet ile yaptığı toplantının ardından futbolcu Yasin Palaz, İskender Alın ve takımın ikinci kalecisi Ahmet Sabri Fener ile yollarını ayırdı.

Teknik Direktör Metin Diyadin’in geçen hafta oynanan 3-0’lık Elazığspor mağlubiyeti sonrası maçın ardından yaptığı açıklamada devre arasında takımda köklü değişlikler olabileceğini söylemişti.

“Ligde üst sıraları hedefleyen takım oluşturmaya çalışıyoruz”

Büyükşehir Gaziantepspor Kulübü'nün Basın Sözcüsü İbrahim Açıkgöz İHA muhabirine yaptığı açıklamada, devre arası transfer dönemi öncesinde transfer hazırlıklarına erken başladıklarını belirterek, “Faydalanmayı düşünmediğimiz oyuncularla yollarımızı ayırmaya karar verdik. Takıma direkt katkı sağlayacak farklı oyuncular kadromuza katacağız. Daha istekli daha iddialı ligde üst sıraları hedefleyen takım oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Ayrıca Açıkgöz, devre arası sonrası takımda yine köklü değişiklikler olabileceğinin sinyallerini verirken, takımdan ayrılan Yasin Palaz, İskender Alın ve takımın ikinci kalecisi Ahmet Sabri Fener takıma vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kazım Uzunöz