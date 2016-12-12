Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Büyükşehir Gaziantepspor’da 3 oyuncu ile yollar ayrıldı

Büyükşehir Gaziantepspor’da 3 oyuncu ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, 3 futbolcu ile yollarını ayırdı.


12 Aralık 2016 18:01

TFF 1. Lig’de alınan kötü sonuçların ardından Büyükşehir Gaziantepspor’da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı. Mavi-beyazlı yönetim bugün teknik heyet ile yaptığı toplantının ardından futbolcu Yasin Palaz, İskender Alın ve takımın ikinci kalecisi Ahmet Sabri Fener ile yollarını ayırdı.
Teknik Direktör Metin Diyadin’in geçen hafta oynanan 3-0’lık Elazığspor mağlubiyeti sonrası maçın ardından yaptığı açıklamada devre arasında takımda köklü değişlikler olabileceğini söylemişti.

“Ligde üst sıraları hedefleyen takım oluşturmaya çalışıyoruz”
Büyükşehir Gaziantepspor Kulübü'nün Basın Sözcüsü İbrahim Açıkgöz İHA muhabirine yaptığı açıklamada, devre arası transfer dönemi öncesinde transfer hazırlıklarına erken başladıklarını belirterek, “Faydalanmayı düşünmediğimiz oyuncularla yollarımızı ayırmaya karar verdik. Takıma direkt katkı sağlayacak farklı oyuncular kadromuza katacağız. Daha istekli daha iddialı ligde üst sıraları hedefleyen takım oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.
Ayrıca Açıkgöz, devre arası sonrası takımda yine köklü değişiklikler olabileceğinin sinyallerini verirken, takımdan ayrılan Yasin Palaz, İskender Alın ve takımın ikinci kalecisi Ahmet Sabri Fener takıma vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür etti. 

Kazım Uzunöz

Etiketler: 3 oyuncu ile yollar ayrıldı, Büyükşehir Gaziantepspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç