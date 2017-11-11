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Büyükşehir işlemlerinde 'e-devlet' kolaylığı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin “e-devlet” uygulaması, belediye ile ilgili işlemlerde vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlıyor.

Büyükşehir işlemlerinde e-devlet kolaylığı

11 Kasım 2017 10:39

Büyükşehir’in beyan, sicil, tahakkuk, tahsilat bilgileri ile talep ve öneri başvuru sorgulamaları, tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim sağlanabilen “e-devlet” kapısı üzerinden tek bir “tık”la yapılabiliyor.

Akıllı kart “Ankarakart”tan “EGO Cep’te”ye, SCADA sisteminden, e-tahsilata, aydınlatma sistemlerinden Alo 153 Mavi Masa’ya kadar pek çok alanda teknolojinin imkanlarını kullanan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda, tüm kamu hizmetlerine erişim sağlanabilen e-devlet kapısı üzerinden de hizmet veriyor.

Tek “tık”la kolay hizmet

İnternet üzerinden güvenilir bir devlet kapısı olan e-devlet’e giriş yapan kullanıcılar, buradan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili linke tıklayarak, "beyan bilgileri sorgulama, sicil bilgileri sorgulama, tahakkuk bilgileri sorgulama, tahsilat bilgileri sorgulama ile talep/öneri başvurusu ve sorgulama" başlıklarından birini seçerek, işlemlerini kolayca yapabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi e-devlet'teki işlemlerin sayısını artırmak için çalışmalara devam ediyor.  

 

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