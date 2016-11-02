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Büyükşehir vatandaşları uyardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, belediyeden geldiğini söyleyerek para isteyen kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Büyükşehir vatandaşları uyardı

02 Kasım 2016 16:11

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Kocaeli genelinde vatandaşların evlerine giderek, kendilerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık memuru olarak tanıtan bazı şahısların, para karşılığında sağlık hizmeti vermek istedikleri öğrenilmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin evlere gidip, para karşılığı sağlık hizmeti veren personeli bulunmamaktadır. Vatandaşların bu kişilere itibar etmemesi ve böyle bir durumda emniyet güçlerine ihbarda bulunması önemle duyurulur” ifadelerini kullandı. 

İsmail Gündüz

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi


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