Büyükşehir’den engellilere ücretsiz yaz okulu

Döşemealtı’nda hizmet veren Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi, engellilere yönelik ücretsiz yaz okulu açtı. Türkiye’nin en büyüğü olan Rehabilitasyon Merkezi’nde engelli bireylerin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak ve verimli bir tatil süreci geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yaz okulu yoğun ilgi görüyor. 210 özel bireyin katıldığı yaz okulunda resim, müzik, drama, spor, yüzme, dans, seramik, masa tenisi, futbol, basketbol, eğitsel oyunlar gibi branşlarda eğitim veriliyor. Özel bireyler bir birinden farklı etkinliklerle yazı doyasıya eğlenerek geçiriyor.

Tüm engelli bireylere açık



Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özand Gönülal, yaz okulunun sadece okul öğrencilerine değil Antalya’da bulunan tüm engelli bireylere hizmet verdiğini belirterek, “Şu an yaz okulumuzda 210 öğrencimiz var. Kayıtlarımız hala devam ediyor 250 civarında bir rakama ulaşmayı hedefliyoruz. Yaz okulunda 4 temel atölyemiz; seramik atölyesi, müzik atölyesi, drama atölyesi ve resim atölyesi açık. Öğrencilerden gelen talep doğrultusunda diğer atölyelerimizi de aktif hale geçirebiliyoruz. Dolayısıyla bizim için yaz kış fark etmiyor 13 atölyemiz sürekli hizmet halinde” dedi.

Eğlence ve eğitim birarada



Engelli Yaz Okulu’nda uzman eğitimciler tarafından hafta içi her gün eğitim veriliyor. Özel bireylerin özgüven kazanmaları ve kendilerini ifade etmeleri açısından büyük önem taşıyan Yaz Okulu başvuruları 443 30 06-07 numaralı telefondan Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ya da 248 55 49 numaralı telefondan Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi’ne yapılabiliyor.