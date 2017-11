Büyükşehirden kan bağışı kampanyası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, meclis salonunda düzenlenen kök hücre ve kan bağışı bilgilendirme programına katılan personele kan bağışı yapmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Kanın suni olarak yapılamadığı hatırlatan Bayram, tek kaynağının insan olduğunu belirtti. Programa Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, daire başkanları, yöneticiler ve Büyükşehir çalışanları katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis Salonu’nda düzenlenen programda belediye personeline hitap eden Genel Sekreter Bayram, Kızılay’ın toplumun ihtiyacı olduğu her durumda ilk olarak yardıma koşan kurumların başında olduğunu belirtti. Bayram, “Kızılay bu anlamda ülkemiz için çok önemli bir kurum. İnsanlığın sıkıntı çektiği her yerde, dünyanın neresinde olursa olsun Kızılay’ı görebiliyoruz. Kızılay’ın bu tür programlarına destek olmak amacıyla arkadaşlarımız böyle faydalı bir program organize etti. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman Kızılay’ın yanındayız. Kan vermek gönüllülük hareketidir. Destek veren tüm personelimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Meclis salonunda yaptığı konuşmanın ardından, yine meclis salonu önünde kurulan Kızılay kan verme standına gelen Genel Sekreter İlhan Bayram, yapılan ölçümlerin ardından kan bağışında bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli de gönüllü olarak kan bağışında bulunmak için kan testi ve tansiyon ölçümü yaptırdı. Yapılan ölçümlerden sonra kan bağışı için uygun olan personelden birer ünite kan alındı.

Lösemili çocukların hem kan hem de kök hücre ihtiyacı olduğunu belirten Kızılay Kan Bağış Uzmanı Gülden Ünal, “Büyükşehir belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir haftanın farkında olup elini taşın altına koyan Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığına, bu kadar önemli bir konuda insanları bilinçlendirmemize yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz. Kocaeli il sınırları içindeki kan ihtiyacı günde 450 üniteye ulaştı. Bugün burada başlatılan kampanya dolayısıyla açılan stantta hem kök hücre numunesi hem de kan bağışı kabul ediyoruz. Kan bağışı için 18-60 yaş arası, kök hücre için de 50 yaşından gün almamış olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir’in Kızılay’a kan bağışı kampanyası için, 3 Kasım’da Gebze Belediyesi ek bina önünde, 7 Kasım tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında Seka alanında ve 13.30- 17.00 saatleri arasında Fuar’da Sivil Toplum Merkezi önünde kurulacak. Ayrıca 9 Kasım’da Cumhuriyet Parkı alanında kan bağışı ve kök hücre bağışı yapılması için stant kurulacak.

Uğur Konuk