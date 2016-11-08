Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek için soba ve doğalgaz kombilerinin yakılmamasını istedi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kontrollerini sürdürürken, BursaRay’da da kataner hattının üzerine düşebilecek afiş ve pankartlar ile aydınlatma direklerine asılı bayrak ve flamalar toplatıldı. Lodosun çok güçlü olduğu bölgelerdeki eski tip engelli asansörlerinin ise, kapılarının kendiliğinden açılıp lodosta tehlikeli bir durum arz etmemesi için servis dışı bırakıldığı kaydedildi. BUDO ve deniz uçağı ile helitaksi seferlerinin şiddetli lodos süresince iptal edildiği ve seferlerle ilgili olarak da yolculara www.burulas.com.tr ile budo.burulas.com.tr sitelerinden düzenli olarak bilgi verildiği belirtildi.