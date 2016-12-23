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Büyükşehir’den, sokak hayvanlarına yem desteği

Büyükşehir Belediyesi’nin sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte başlattığı program kapsamında, sokak hayvanları için Ankara’nın belirli noktalarına yiyecek bırakıldı.

Büyükşehirden, sokak hayvanlarına yem desteği

23 Aralık 2016 10:28

Sokak hayvanlarına yaşamlarını sürdürebilmesi için her türlü önlemi alan Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının zorlu kış şartlarında aç kalkmaması ve yaşamlarını sürdürebilmesi için de gıda desteği programı başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü’nce "Sokak Hayvanlarına Gıda Desteği Programı” kapsamında, Çankaya Yakupabdal Mahallesi, Keçiören Ovacık, Bağlum, Yenimahalle, Sincan ve Etimesgut’ta sokak hayvanlarının yoğunlukla yaşadığı alanlara kuru gıda maddesi bırakıldı.
Sağlık İşleri Dairesi Veteriner Şube Müdürlüğü’nce kış aylarında sokak hayvanlarına gıda desteği programını sürdürmek amacıyla 4 kişilik bir ekip kurduklarını belirten yetkililer, kar yağışının başlamasının ardından 350 kilogram kuru mama,10 ton ekmek,15 ton tavuk ve değişik tür et ve et ürünü yiyeceklerden oluşan gıda maddelerinin, sokak hayvanlarının yaşam alanına bırakılacağını kaydettiler.

Yetkililer, gıda desteği programının, hayvanseverlerin kurdukları sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte uygulandığını ve kış ayları boyunca ihtiyaç doğrultusunda aralıksız sürdürüleceğini İfade ettiler.
Yetkililer, araç sürücülerini de uyararak, soğuk havalarda araç altlarına veya motor aralarına sığınan sokak hayvanlarına karşı dikkatli olmalarını istediler.  

Etiketler: Büyükşehir Belediyesi, Sokak hayvanları, yem desteği


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