Büyükşehir’den tarım ve hayvancılığa sulama desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılığı geliştirme, destekleme projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Köylerdeki tarımsal sulama ve hayvanların içme suyu ihtiyacını gidermek için su depolarının yapımına özel önem gösteriliyor. Özellikle sulama ihtiyacını gidermek için kent genelindeki köylere su depoları inşa eden Büyükşehir Belediyesi, hayvanların içme suyunu da bu depola ile karşılıyor.

2014-2016 yılları arasında Kandıra’da 35 adet, İzmit’de 7 adet, Derince’de 4 adet ve Körfez’de 3 adet olmak üzere toplamda 49 adet köye yalaklı su deposu yapıldı.

Muhtarlıklar Daire Başkanlığı’nın, 2017 yılında başladığı yeni yalaklı su depolarının yapımı ise devam ediyor. Bu kapsamda Kartepe ilçesinde Çepni, Sultaniye, Eşme Ahmediye, Gölcük ilçesinde ise Mesruriye, Şefkatiye, Hasaneyn olmak üzere toplamda 6 adet yalaklı su deposunun yapımı önümüzdeki günlerle tamamlanacak.

Proje kapsamında yapımı devam eden 6 adet yalaklı su deposunun yanı sıra 2018 yılı içerisinde 22 köye daha yalaklı su deposu yapılması planlanıyor. Yapımı planlanan 22 adet su deposundan 18’i Kandıra ilçesindeki köylere yapılacak. Ayrıca 1 adet Derince ilçesine yapılması planlanırken, 3 adet su deposu da ihtiyaç duyulan köylere yapılacak.

Murat Kanber

