Büyükşehirle kadınlar iş sahibi oluyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve 6 bin üye sayısına ulaşan mikro kredi uygulamasında iş yeri açmak veya işini büyütmek isteyen kadınlara geri dönüşümlü faizsiz bin ile 5 bin lira kredi desteği sağlanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi konferans salonunda düzenlenen mikro kredi dağıtım törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, eşi Sema Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile krediden faydalanan üyeler ve aileleri katıldı.

Her kadının iş sahibi olmasını istiyoruz

Şanlıurfalı kadınların iş sahibi olmaları amacıyla başlatan mikro kredi uygulaması ile birlikte her geçen gün üye sayısının arttığını ve her kadına mikro kredi vermek istediklerini anlatan Başkan Çiftçi, "Ekonomik olarak normal bir şekilde geçimini sağlayan bir ailede eğer hanımı eğer kızı iş yapmak istiyorsa Şanlıurfa Belediyesi olarak mikro kredi uygulaması ile onlara kredi desteği sağlıyoruz. İş yapmak isteyen kadınlarımıza geri dönüşümlü olarak sermayeyi biz veriyoruz. İş alanlarına göre kadınlarımıza bin ile 5 bin lira arasında farklı şekilde kredi ödemesi yapıyoruz. Bu güne kadar 5 bin 488 aile mikro kredi uygulamamızdan faydalanmış ve bu güne kadar 17 milyon 169 bin 227 lira destek sağlandı. İmkanlarımızı zorlayarak kadınlarımızın ayakları üzerinde durmasını istiyoruz. Kadınlarımız bir yandan iş sahibi olurken bir yandan da aile bütçelerine önemli derecede katkı sağlıyor. Projenin her mahallede tanıtılması ve duyurulmasını istiyoruz. Güneydoğu ve Şanlıurfalı kadınlarımız güçlüdür ve iş sahibi olmak isteyen her kadınımıza kredi vermek istiyoruz" dedi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise kadınlara yönelik kredi desteği sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti. Mikro kredi uygulaması ile çocuklarını okutarak işyerini büyütüp aile bütçesine katkıda bulunduklarını anlatan kredi uygulamasından faydalanan kadınlar ise, kredi uygulamasıyla hayatlarının değiştiğini ve iş sahibi olduklarını söyledi. Yapılan konuşmaların ardından Başkan Çiftçi, eşi Sema Çiftçi ile AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kadınlara kredilerini verdi.