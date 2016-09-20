İspanya'nın Toledo kentinde düzenlenen Akdeniz Şampiyonası’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu milli katacı Mehmet Yakan, büyükler kata kategorisinde üçüncü oldu. Bu yıl 25.’si gerçekleştirilen Akdeniz Büyükler Karate Şampiyonası, 10-11 Eylül tarihlerinde İspanya’nın Toledo kentinde yapıldı. Türkiye ile birlikte Dünya karatesinde söz sahibi Fransa, Mısır, İspanya ve İtalya’nın katıldığı Akdeniz Karate Şampiyonası’nda 24 ülke mücadele etti. Kata dalında müsabakalara katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu milli sporcu Mehmet Yakan bir çok rakibini geride bırakarak üçüncü olmayı başardı. Bronz madalya kazanan milli sporcu düzenlenen törenle madalyasını aldı. Öte yandan Dünya Şampiyonası öncesi Kağıtsporlu karatecilerden Mehmet Yakan, Tuba Yakan ve Umay Tokcan 15 Eylül’de milli takım kampına katıldı.

İsmail Gündüz