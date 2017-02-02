Geleneksel hale getirilecek Meşhur Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali, 4 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’te Sivrihisar Şadırvan Meydanı’nda başlayacak. Festivale gitmek isteyenler için sabah saat 10.00’da Atatürk Lisesi, Özdilek AVM, Hasan Polatkan Migros önünden Sivrihisar’a araçlar kalkacak. Mangalda sucuk ekmek ikramının yapılacağı festivalde, DJ eşliğinde müzik yayını yapılacak. Çocuklara özel oyunlar ve animasyonların da yer alacağı festivalde, yöresel ürünler standları, organik köy ürünleri standları ve hediyelik eşya standları da kurulacak. Dövme Sucuk Festivali’nin sanatçı konuğu ise Hüseyin Kağıt olacak ve festival kapsamında bir halk konseri verecek.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ilçenin meşhur sucuğunu bir festivalle dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirtti. Başkan Yüzügüllü, ilçenin tarihi güzelliklerinin yanında kültürel ve yöresel lezzetlerinin de çok zengin olduğunu ifade ederek, herkesi ilçeye Sivrihisar sucuğu yemeye davet etti.