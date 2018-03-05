Buz Adamlar 4 sene üst üste şampiyon oldu

8 takımın mücadele ettiği DİDİ Buz Hokeyi Süper Ligi’ni birincilikle tamamlayan Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, İstanbul Silivrikapı Buz Pisti’nde eşleştiği ezeli rakibi Erzurum Büyükşehir Belediyesi GSK'yi 10-2 mağlup ederek Türkiye DİDİ Buz Hokeyi Süper Ligi şampiyonu oldu.

Başkan Aydın’dan “Buz Adamlar”a tam destek

Her iki takım oyuncularının centilmenlik örneği sergilediği maçta Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da takımı yalnız bırakmadı. Zeytinburnu BSK Buz Hokeyi Takımı’nın ezeli rakibi Erzurum Büyükşehir Belediyesi GSK'yi yenmesi sonucu büyük mutluluk yaşayan Başkan Aydın, Türkiye DİDİ Buz Hokeyi Süper Lig Şampiyonu olan Buz Hokeyi Takımı oyuncularına madalyalarını ve şampiyonluk kupasını, Kulüp Başkanı ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak ile birlikte takdim etti. Şampiyonluğu elde eden sporcular Başkan Aydın ile kupa sevinci yaşayarak saha içerisinde sevinç gösterileri yaptı.

"Türk gencinin yapısına uygun bir spor dalı”

Zeytinburnu BSK Buz Hokeyi Takımı’nın büyük mücadeleler sonucu bu başarıyı elde ettiğini belirten Başkan Aydın, “Ben arkadaşlarımızı, gençlerimizi tebrik ediyorum. Biz bu gençlere Zeytinburnu halkından aldığımız yetkiyle destek veriyoruz. Bu sebeple Zeytinburnulu hemşehrilerime de desteklerini esirgemedikleri için çok teşekkür ediyorum. Tabii Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin takımın oyuncularını da gönülden kutluyorum. Onlar da ligi ikincilikle tamamlamayı başardılar. Tesisler yapılınca bu spor branşında neler yapılabileceğini gençlerimiz, çok açık ve net bir şekilde bize gösterdi. Son dört sezondur Türkiye Süper Lig Şampiyonu oluyoruz. Oyuncularımız 3 senedir Avrupa’da da çok güzel bir şekilde ülkemizi temsil ediyorlar. İnşallah önümüzdeki sezon dördüncü kez temsil edecekler. Arzum ve temennim şu ki Türk gencinin yapısına uygun olan buz hokeyi sporunun Türkiye’de daha da gelişmesi” diye konuştu.

“2 bin genç buz sporuyla tanışacak"

Konuşmasının devamında Zeytinburnu’na İstanbul’un en modern buz pistini kazandırma çalışmalarına aralıksız devem ettiklerini söyleyen Başkan Aydın, “Zeytinburnu’na, gençlerimiz için 2 bin kişilik bir buz pisti inşa ediyoruz. Pistin inşaatı aralıksız devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan ve Spor Toto Başkanlığı’ndan aldığımız destekle çok yakında binlerce gencimizi buz sporlarıyla tanıştıracağız. Yıl sonuna kadar büyük ölçüde pisti tamamlamayıp açılışını gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu tesisle, en az 2 bin gencimiz buz spor sporlarıyla tanışacak” şeklinde konuştu.

Hedef Avrupa şampiyonluğu

Kupayı tüm Zeytinburnu halkına armağan eden Takım Antrenörü Barış Coşkun ise, “4 yıldır üst üste şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi bu başarının en büyük mimarı bizden hiçbir desteğini esirgemeyen Zeytinburnu halkıdır. Ülkemizi bir kez daha yurt dışında temsil etme heyecanının içine girdik. Geçen sene Avrupa’da grup ikincisi olmayı başarmıştık, İnşallah bu sene de elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışacağız” dedi.

Üst üste 4'üncü kez şampiyonluk kupasını kaldıran Zeytinburnu BSK, geçen sene Avrupa Grup İkincisi olmayı başardığı düzenlediği IIHF Continental Cup’da (Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası) bu sene Türkiye'yi dördüncü kez temsil edecek.

Türkiye buz hokeyi tarihinde bir ilk

Son şampiyonlukla aynı zamanda Türkiye Buz Hokeyi tarihinde de bir ilke imza atan Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, Türkiye Buz Hokeyi Süper Lig’inde dört yıl üst üste şampiyonluk kupasını kaldıran ilk ve tek takım olmayı başardı. Zeytinburnu BSK, aynı zamanda IIHF Continental Cup’da (Avrupa Buz Hokeyi Şampiyonlar Ligi) grup birincisi olmayı başaran ilk Türk takımı olmuştu. Taraftar desteğini de arkasına alan takım oyuncuları bu sene en üst gruba kadar yükselip Avrupa Şampiyonu olmayı hedefliyor.