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Buz altında su arıyorlar

21. yüzyılda susuz kalan köyler ilkel kabile yöntemleriyle su bulmaya çalışıyor. Halkın ilkel yöntemlerle su arayışı arayışının sosyal medyada gündeme gelmesiyle birlikte tepkilere neden oldu.

Buz altında su arıyorlar

13 Aralık 2016 11:41

Sosyal medya kullanıcısı Emine Kızıltepe sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini bu şekilde dile getirdi. "Şebeke suyu kış aylarında yetersiz kalan Semiha Şakir köyü çareyi buz kırarak aramakta buldular. Aslında bu bir çare değil imkansızlık arayışı ve buna sebep olan insanlar mevki sahibi insanlar. İçeride eviniz ne kadar sıcak bilmeyiz ama, su çok soğuk. Türkiye'nin ucu diye unutulan Şehir değildir insanlıktır. Pahalı musluklarınızdan sıcak su ayarı yaparken bu insanlar 20 cm buz altında -20 derecede hayvanlarına ve kendileri için su arıyorlar. Buradan Tüm yetki sahiplerine çağrı yapıyorum. Bu imkansızlık, çaresizlik bir an önce giderilmeli. Eğer giderilmezse sizleri de bekliyoruz beraber buz altında su aramaya." 

Ahmet Rıfat Vural


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