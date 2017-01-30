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Buz tutan Çıldır gölü üzerinde atlı kızak keyfi

Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesinde buz tutan Çıldır gölü yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Hafta sonu tatilinde Çıldır gölüne gelen turistler atlı kızak keyfi yaşadı.

Buz tutan Çıldır gölü üzerinde atlı kızak keyfi

30 Ocak 2017 08:17
Buz tutan Çıldır gölü üzerinde atlı kızak keyfi - Tıkla İzle

Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde eksi 20 derece olduğu Çıldır'da doğa harikası olan, yüzeyi yaklaşık 50 santimetre buzla kaplanan gölde turistler Eskimo usulü avlanan balıklarla ziyafet çekerek, atlı kızağa binmenin tadını çıkardılar.

Atlı kızaklarla turistlere keyifli dakikalar yaşatan Tekin Akçay ve Tuncay Aydemir, turistlerin ziyaretlerinden dolayı memnun olduklarını dile getirdiler. Yoğun turist ziyaretlerinden dolayı atlı kızak sürücüsü Tuncay Aydemir, "Çıldır gölü bir doğa harikası, özellikler yerli turistlerimiz büyük ilgi gösteriyor. Günlük yaklaşık olarak 200 turist geliyor. Havaların soğumasıyla birlikte buz kalınlığı da 50 santimetreyi geçtiğinden dolayı tehlikeli bir durumda söz konusu değil. Misafirlerimize donmuş Çıldır gölü üzerinde turlar attırarak keyifli dakikalar yaşatıyoruz. Bu keyifli anları paylaşmak isteyen herkesi Çıldır gölüne bekliyoruz” dedi.

Atlı kızakla turu atan ziyaretçiler, "Hava çok soğuk ama Çıldır gölü üzerinde bu heyecanı yaşamak oldukça keyifli. Dünya harikası bir manzara ile karşı karşıyayız” dediler. 


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