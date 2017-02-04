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Buz tutan Çıldır Gölü’nde renkli görüntüler

Ardahan Çıldır İlçesinde Türkiye geleneksel Spor Dalları Federasyonu (TGSDF) ile Ardahan’daki kurumlar tarafından desteklenen 4’üncü Uluslararası Çıldır Kristal Göl kış şöleni renkli görüntülere sahne oldu.

Buz tutan Çıldır Gölünde renkli görüntüler
Buz tutan Çıldır Gölü’nde renkli görüntüler - Foto Galeri

04 Şubat 2017 17:27
Buz tutan Çıldır Gölü’nde renkli görüntüler - Tıkla İzle

Şölende Atlı kızak yarışları, Rahvan at yarışları, Atlı okçuluk yarışı, Buz pateni gösterisi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yüzeyi tamamen buz tutmuş Çıldır Gölü üzerinde düzenlenen festivale Çıldır ve çevre illerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Ardahan Valisi İbrahim Özefe ile Ak Parti Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay, Çıldır gölü üzerinde atlı kızağa bindi ve daha sonra ağ çekerek balık avladı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından başlayan etkinliklere, Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Ak Parti Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Mehmet Biber, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ve kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Özefe, Açılış Konuşmasında, "Ardahan’ımızın güzelliklerine ve özelliklerine başka bir güzellik katan, tarihi bir derinlik katan Çıldır Gölü üzerinde düzenlediğimiz bu şölene hepiniz hoş geldiniz. Bu cıvıltıyı, buradaki coşkuyu gördükten sonra inşallah Ardahan’ın önü açıktır. Ardahan’a dair, Çıldır Gölü’ndeki bu faaliyete dair ümitlerimiz tazelenmiştir. Bizim de coşkumuz yenilenmiştir, inşallah el birliğiyle hizmet edeceğiz ve Ardahan’ımızı çok daha ötelere taşıyacağız’’ dedi.

Başkan Köksoy ise yaptığı konuşmada Kış Turizminin önemine değinerek, bundan böyle bu tür etkinliklerin süreklilik haline getirilmesine, şehrimizin tanıtımının yapılması kış turizminin canlı tutulması gerekliliğine vurgu yaptı.

Başkan Köksoy, ” Uzun bir kış sezonunun yaşandığı Ardahan’da donmuş Çıldır Gölü bir nimettir. Bu nimetin inşallah insanlarımıza faydalarını ve Türkiye’ye, turizm sektörüne kazanımlarını burada birlikte yaşayacağız. Ve farkındalık oluşturmak için hep birlikte katkı yapacağız. 4 mevsim turizmin her versiyonuna ve Kafkasya’nın, Doğu Karadeniz’in, Doğu Anadolu’nun Kuzey’inin tarihi kültürel bir çok potansiyelini içinde ve çevresinde bulunduran Çıldır Gölü ve Ardahan’ın önemli turizm potansiyeli oluşturmaktadır’’ şeklinde konuştu.

ÇILDIR GÖLÜ’NDE ESKİMO EVLERİ

Karın, buzun ve beyazın güneşle kucaklaştığı Çıldır Göl festivalinde yapılan Eskimo usulü evler ziyaretçilerin büyük ilgisini gördü. Vatandaşlar, Eskimo usulü evlerde oturarak bol bol fotoğraf çektirdiler.

Çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüller verildi.

(Olgun Yıldız / İHA)

Etiketler: Ardahan Çıldır İlçesi, Çıldır Gölü, Prof. Dr. Orhan Atalay


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