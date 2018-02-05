Buz tutan Çıldır Gölünde renkli kareler

Ardahan il sınırları içinde yer alan ve 123 kilometrekare alanıyla Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük tatlı su ve Van gölünden sonra ikinci gölü konumunda olan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölünde turistler, Eskimo usulü balık tutarak, atlı kızaklarda Çıldır Gölü’nü dolaşarak, drift yaparak tadını çıkarıyorlar.

"Kızaklar, atlar, herkesin sıcakkanlı yaklaşımı insanı buraya daha ait hissettiriyor" diyerek kısaca özetleyen Duygu Arpak şöyle konuştu:

"Çıldır Gölüne ilk gelişim, açıkçası bu kadar patlamış olmasına çok seviniyorum. Çünkü bu güzellikleri her kesin görmesini istiyorum açıkçası. Çıldır gölü doğanın sunmuş olduğu bir şaheser gibi, çok mutlu oluyorsunuz burada. Tam beyaz ve çocuklukla da ilişkili herhalde, çocukluğumuzu hatırlıyoruz burada. Kızaklar, atlar, herkesin sıcakkanlı yaklaşımı insanı buraya daha ait hissettiriyor. O yüzden ben çok mutlu oldum açıkçası. Umuyorum her kes bu güzelliği yaşar ve buraya gelin ki kooperatif de kurulmuş. Gelecek sene daha da aktiviteler çoğalacakmış, renk geyikleri, köpekler gelecekmiş ve umuyorum gelecek sene daha da keyifli olacaktır. Umuyorum herkese bu güzellikler daha çok ulaşır."

Olgun Yıldız