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Buz tutan gölde tehlikeli yürüyüş

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan ve aşırı soğuklar nedeniyle kısmen buz tutan Beyşehir Gölü kıyılarında vatandaşlar tehlikeye aldırmadan yürüyüş yapıyor.

Buz tutan gölde tehlikeli yürüyüş

16 Ocak 2017 13:02

Şiddetli soğuklar nedeniyle bir süre önce kıyıları donarak buz tutan Beyşehir Gölü’nde tekneler buzdan hareket edemeyince bulundukları alanlarda mahsur kaldı. Avcılık faaliyetlerine de ara verildi. Kıyılardaki buz kalınlığının her geçen gün artması üzerine, vatandaşlar göl üzerindeki buz tabakasının üzerine gruplar halinde çıkarak yürümeye başladı. Kimisi elinden tuttuğu küçük çocuğuyla tehlikeye aldırmadan buz üzerinde yürürken, kimileri de buz üzerinde kayak keyfi yaşadı. Vatandaşlar göl üzerinde aç kalan su kuşlarını ekmek atarak beslemeye çalıştı. Aşk Adası üzerinden göl yüzeyine inerek selfie yapan ve buz üzerinde kayanları görenler de yürümek için harekete geçince ortaya farklı görüntüler çıktı.

İlçenin son yıllarda sembolü haline gelen mini Aşk Adası’ndan karşı kıyıya kadar buz üzerinde yürüyenler, görenlerin yüreğini adeta ağzına getirdi. Buz kütlesinin kırılma tehlikesine aldırmadan göl üzerinde yürüyenlere polis ve Beyşehir Belediyesinin zabıta ekipleri müdahale etti. Göl üzerindeki yürüyenleri gören çevredeki vatandaşlar fotoğraflarını çekti. Eşrefoğlu Köprüsü üzerine zaman zaman gelen polis ve zabıta ekipleri buz üzerinde yürüyenleri yaptıkları anonslarla uyardı. Buz üzerinde yürümenin tehlikeli olduğunu anons ederek yürüyenleri tekrar kıyıya çıkaran polis ve zabıta ekipleri, gün içerisinde sık sık köprü üzerine gelerek bu uyarı anonslarını yinelemek durumunda kaldı.

(İHA)

Etiketler: Aşk Adası, Beyşehir gölü


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