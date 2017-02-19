Diğer
Kategoriler

Buz tutan gölete düşen çocuğun cenazesi çıkarıldı

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesinde yaşanan gölet faciasında buz tutan suda kaybolan çocuğun cesedi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik uğraşı sonucu çıkarılabildi.

Buz tutan gölete düşen çocuğun cenazesi çıkarıldı

19 Şubat 2017 20:31

İddialara göre, yanındaki 11 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet B. isimli çocuk ile gölette buz kırarak oynayan 8 yaşındaki Hasan Ö., yüzeyin kırılması sonucu diğer arkadaşı ile birlikte suya düşmüştü. Suriye uyruklu Ahmed B., kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, Hasan Ö. ise buz tutan suda kaybolmuştu. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekibi sevk edilmişti. Olay yerine botlarla gelen AFAD ekipleri yaklaşık 2 saatlik bir uğraşın sonucu kaybolduğu gölette bulundu. Cesedin çıkarılması için yapılan çalışmalar esnasında küçük çocuğun aile üyeleri sinir krizleri geçirirken, aile üyelerine olay yerinde bulunan sağlık görevlileri müdahale etti. Küçük çocuğun cansız bedeni Bolvadin ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Suda boğulmaktan son anda kurtulan Ahmed B.’nin ise kaldırıldığı hastanede tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiği bildirildi.

Gökten Ceylan 

Etiketler: Afyonkarahisar, Bayat


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!