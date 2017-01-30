Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı bölgede yüzlerce köy yolunu ulaşıma kapattı. Belediyeler, Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri aralıksız karla mücadele çalışması yapıyor. Gece ve gündüz soğukların hüküm sürdüğü Erzurum'da buz tutan şadırvan adeta şelaleye döndü. Buz tutan şadırvanı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan çevrelerinin akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı geçmesi, bölge genelinin buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneybatıdan hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 23, Erzurum'da 20, Kars'ta 18, Ardahan'da 17, Erzincan'da 12, Iğdır'da 7 derece ölçüldü.

Gün içerisinde en yüksek hava sıcaklıklarının sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 8, Kars ve Ardahan'da 10, Ağrı'da 9, Erzincan ve Iğdır'da 5 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 100, Erzurum'da 50, Kars'ta 34, Iğdır'da 22, Ardahan'da 24 ve Erzincan'da 1 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, vatandaşların bölgede oluşabilecek buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsüne sahip, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.