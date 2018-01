Buzağı ölümleri azalırsa, Türkiye et ihraç edebilecek

GAP UATEM’de düzenlenen "Buzağılar ölmesin ülkemiz kazansın" toplantısına Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, kamu kurum müdürleri, çiftçiler ve davetliler katıldı. Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler, program öncesi GAP UATEM girişine getirilen kuzu ve buzağılarla yakından ilgilenerek süt verip fotoğraf çektirdi. Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler ardından toplantının yapılacağı alana geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ile Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil bir konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra kürsüye çıkan Vali Güzeloğlu, buzağı ölümleri ve azaltılması halinde ortaya çıkacak durumlardan bahsetti. Buzağıların ölmesi düşüncesinin bile gündemlerinden çıkması gerektiğine dikkat çeken Vali Güzeloğlu, “Çünkü her doğan 100 buzağıdan 15’i ölüyor. Nasıl ölüyor, bilinçsizlikten, bakımsızlıktan, ilgisizlikten ölüyor. Peki bunu nasıl azaltabiliriz, önce bilgileneceğiz, sonra ilgileneceğiz ve bunu dert edineceğiz. Buzağı ölümleri azalırsa ne olur, her doğan 100 buzağının 15’i yerine 10’u ölse, 5 puan düşürebilsek, bu ülke et ithal etme derdinden kurtulur. Yüzde 5’e düşürsek, et ihraç eden, eti yurt dışına satan bir ülke olur. Hiç ölmese ki hedefimiz o, o zaman Türkiye dünya çapında et üretim, hayvan besi merkezi olur. Şimdi biz Diyarbakır’da diyoruz ki hiçbir buzağı ölmesin” dedi.

Afrin operasyonuna tam destek

Toplantıda, Türkiye’nin teröristlerin bulunduğu Suriye’nin Afrin bölgesine gerçekleştirdiği sınır ötesi harekata da değinen Vali Güzeloğlu, şunları söyledi: “Türkiye büyük millet ve devlet olarak kararlılıkla yoluna devam ediyor. Şu anda, Türkiye’nin güvenliğini bölgenin geleceğini tehdit eden Türk, Kürt, Arap her kimliğe bir büyük tehdit olarak gelişen sınırlarımızın ötesinde, Suriye’nin Afrin bölgesinde bir zeytin dalı operasyonu ve harekatı gerçekleştiriyoruz. Amacı barış olan, barışı gerçekleştirmek olan tarihin her döneminde barışa hizmet edip hakkı ve adaleti temsil eden bu büyük milletimiz ve devletimiz kararlılıkla bu operasyonu sürdürmektedir. Milletimizin desteği ile ordumuzun gücüyle de inşallah en kısa süre içerisinde başarıya ulaşacağız. Ben bu operasyonda şehadete eren ve bu değerler uğruna hayatını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz.”

Toplantı daha sonra sunumlarla devam etti.

Aydın Yorat