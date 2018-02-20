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Buzda kayıp düşen çocuk hayatını kaybetti

Bingöl’de buzda kayıp düşen 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi yaşamını yitirdi.

Buzda kayıp düşen çocuk hayatını kaybetti

20 Şubat 2018 13:29
Buzda kayıp düşen çocuk hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Olay, 14 Şubat Çarşamba günü Genç ilçesi Yazılı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 çocuklu Hamit ve Münevver Balkaya çiftinin ilkokul 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki oğulları Yusuf Balkaya, sabah okula gitmek için evden çıktı. 10 yaşındaki Balkaya, okula giderken buzda kayarak düşüp kafasını çarptı. Vatandaşların fark ettiği çocuk ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması geçirdiği belirlenen çocuk, Elazığ'a sevk edildi. 

Fırat Üniversitesi Hastanesi yoğum bakım servisinde 5 gündür tedavisi süren Balkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hastaneden alınan çocuğun cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Bingöl'e götürüldü.  

Kamil Can Kılıç
 

 

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