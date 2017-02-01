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Buzda kaymamak için ayakkabısına zincir taktı

Samsun’un Bafra ilçesinde gece boyu devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bir vatandaş buzda kaymamak için ayakkabısına zincir taktı.

Buzda kaymamak için ayakkabısına zincir taktı

01 Şubat 2017 14:27

Samsun’un Bafra ilçesinde gece boyu devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bir vatandaş buzda kaymamak için ayakkabısına zincir taktı.

Üç gündür aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı sonucu ilçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi buldu. İş yerlerine gelen esnaflar ellerinde küreklerle dükkanının önünü açmak için çaba sarf etti. İş yerinin önünü temizleyen bir vatandaş, "Bu sene aşırı bir şekilde kar yağdı. Görülmemiş bir kar yağışı oldu. Kaç gündür temizle temizle bitmiyor, çile çekiyoruz. Perişan haldeyiz" dedi. 

Yoğun kar yağışı nedeniyle aracı karla kaplanan bir vatandaş ise hortumla su tutarak karları temizlemeye çalıştı. 

Kızılırmak Sanayi Sitesi Milli Piyango Öğrenci Yurdu yolunda ise kayan tır trafiği aksattı. Yolun trafiğe açılması için sanayi esnafı seferber oldu. Tırı kaydığı yerden çıkartamayan esnaf çareyi polisi aramakta buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanma meydana gelmesi sonucunda sanayi de makasçılık yapan Aziz Varilci isimli vatandaş, kaymamak için ayakkabısına kendi geliştirdiği sistemle zincir taktı. Varilci, “Kendi imalatım. Orijinal, yan sanayi değil. İsteyene 15 liraya yaparım” ifadesini kullandı.  

Ahmet Şükrü Uluçay
 


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