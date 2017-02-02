Samsun’da kar çilesi devam ediyor. Son yılların en ağır kışını geçiren Samsun’da 3 gün aralıksız yağan yoğun kar, hayatı felç etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle ara sokaklar buzla kaplanırken, ana arterler ise Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışma sonucu açıldı.

Kara teslim olan Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi’nde yolda biriken kar dolayısıyla araçlar devrilme tehlikesi geçirdi. Caddeden geçen midibüs sınıfı yolcu otobüsü buzdan dolayı kayarak devrilme tehlikesi geçirdi. Aynı yolda karda kalan halk otobüslerini yolcular ve vatandaşlar iterek yola devam etmesini sağladı. Yolda kalan onlarca otomobil de vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Durumdan şikayet eden vatandaşlar, yolların biran önce açılması gerektiğini söylediler.

