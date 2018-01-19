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Buzla kaplanan şelale büyülüyor

Bayburt'ta, her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunan Sırakayalar Şelalesi, kış aylarındaki manzarasıyla da ziyaretçilerini büyülüyor.

Buzla kaplanan şelale büyülüyor
Buzla kaplanan şelale büyülüyor - Foto Galeri

19 Ocak 2018 09:51
Buzla kaplanan şelale büyülüyor - Tıkla İzle

Şehir merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Sırakayalar köyü sınırları içinde bulunan ve adını da bu köyden alan şelale, doğa turizmi açısından bölgenin önemli merkezleri arasında yer alıyor.

İlkbaharda coşkulu akan suyu ile ziyaretçilerine ayrı bir güzellik yaşatan, bu yönüyle özellikle yerli turistlerin ilgi odağı olan şelale, kışın buzla kaplı görüntüsüyle de görenleri adeta büyülüyor. Yaklaşık 15 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü, seyrine doyum olmayan görüntü oluşturuyor.

Beşir Kelleci

Etiketler: Bayburt, buz tutma, şelale

 

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