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Buzla kaplanan Türkiye’nin en yüksek gölünde balık avı

Dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Türkiye’nin en yüksek rakımlı gölü Balık Gölü’nde vatandaşlar, buzun altında ağlarla balık avlıyorlar.

Buzla kaplanan Türkiyenin en yüksek gölünde balık avı
Buzla kaplanan Türkiye’nin en yüksek gölünde balık avı - Foto Galeri

19 Ocak 2018 09:12

Ağrı’nın Doğubayazıt ile Taşlıçay ilçeleri arasında bulunan Balık Gölü geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 20 dereye kadar düşmesinin ardından gölün yüzeyi tamamen buz tuttu. Denizden yüksekliği 2 bin 250 metre ile Türkiye’nin en yüksek gölü olan Balık Gölü yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistleri ağırlarken, kışın ise balıkçıları ağırlıyor. Dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen buz tutan Balık Gölü’nde buzlar ilkbahar aylarında eriyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda buzla kaplanan göl balıkçıların ekmek teknesi oluyor. Doğubayazıt’tan Balık Gölü’ne hem balık avlamaya giden vatandaşlar, kalınlığı 30 santimi bulan buzları kazma ve küreklerle kırdıktan sonra ağlarını gölün içine bırakıyorlar. Soğuk havaya aldırış etmeyerek balık avlamaya çalışan balıkçılar, etrafı beyaz örtüyle kaplı dağlar ve yüzeyi tamamen buz tutan gölde ortaya çıkan renk cümbüşünü fırsata çevirerek bol bol fotoğraf çektiriyor. Saatlerce balık tutan vatandaşlar tuttukları balıkları Doğubayazıt ilçe merkezinde vatandaşlara satıyor.

Göl çevresinde havaların çok soğuk olduğunu ve balık avlamakta çok zorlandıklarını belirten vatandaşlar, evlerine ekmek götürmek için mecburen balık tutup ilçelerde sattıklarını ifade etti. Göl yüzeyinin her yıl buz tuttuğuna dikkat çeken, “Kış mevsiminde aylarca buz tutan Balık Gölü’ne gelip zorda olsa kazma ve küreklerle buzları kırıp balık avlıyoruz. Evlerimize ekmek parası götürmek için mecburen çalışıyoruz. Bir yandan da bu işi severek yapıyoruz” dedi. 

Abdullah Söylemez
 

Etiketler: ağrı, balık avı

 

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