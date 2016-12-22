Alınan bilgilere göre, ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kuytuca kırsal mahallesinde sabah saatlerinde ava giden Yılmaz (19) ve Ahmet Karakeçili (21) adlı gençler ördek avlamak için buz tutmuş gölete yem bıraktı. Bırakılan yemlere gelen ördekleri vuran Yılmaz Karakeçili, ördeği almaya giderken bastığı buz tabakasının kırılmasıyla gölete düştü. Kardeşinin gölete düştüğünü gören Ahmet Karakeçili de abisini çıkarmak isterken göletten çıkamadı.

Gençlerin uzun süre eve dönmemesi üzerine gölete giden yakınları, olay yerinde av tüfeklerini buldu. Buzun kırıldığı noktaya giden yakınları, gençlerin boğulduğunu fark ederek Jandarmayı aradı. Olay yerine gelen jandarma ve mahalle sakinlerinin çalışmasının ardından göletteki su boşaltıldıktan sonra gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazelerisabah saatlerinde Siverek Devlet Hastanesine getirilerek, savcının ilk incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayı anlatırken gözyaşlarına hâkim olamayan gençlerin yakını olayı çok geç fark ettiklerini söyledi.