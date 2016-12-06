Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu'nda özel bir servis aracı yolun sağında durup işçileri aldığı sırada karşı yönden gelen 61 K 6636 plakalı kamyon buzlanma nedeniyle duramayıp servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı da geriye doğru giderek arkasında duran 52 T 5138 ve 52 LJ 029 plakalı araçlara çarptı.

Kazada servis aracındaki 10 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis araçları ile Ünye Devlet Hastanesi'ne götürülerek ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hamza Alp