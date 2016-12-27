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Buzlanma nedeniyle araçlar birbirine girdi: 2 ölü

Bağcılar İSTOÇ'da aşırı buzlanma nedeniyle araçlar birbirine girdi. Yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Buzlanma nedeniyle araçlar birbirine girdi: 2 ölü

27 Aralık 2016 09:00
Buzlanma nedeniyle araçlar birbirine girdi: 2 ölü - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay İstoç Batışehir Yolu'nda meydana geldi. Aşırı buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden 34 GD 4970 plakalı araç sürücüsü, refüjü aşarak karşı yöne geçti. Bu sırada caddede seyreden 34 DS 8148 plakalı otomobil sürücüsü de duran araca çarpmamak için manevra yaptı. İki araç da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda güçlükle durabildi. Ancak arkadan gelen 34 LA 1016 plakalı kamyon, duramayarak 34 DS 8148 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Aynı bölgede sabah saatlerinde maddi hasarlı birkaç kazanın daha meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 

İlk kazayı yapan aracın şoförü, "Biz hepimiz aynı yoldan geliyordu. Bizim arabamız kaydı. Bizim yaptığımız kazanın aynısını diğer araç yaptı. O sırada gelen kamyon duramayarak iki kişiye çarptı" dedi.  

Kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi

Bağcılar İSTOÇ Batışehir Yolu'nda sabah saatlerinde aşırı buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden araçlar birbirine girdi. Üç aracın karıştığı kazada arkadan gelen 34 LA 1016 plakalı kamyon, duramayarak 34 DS 8148 plakalı otomobile çarptı. Kaza otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından yapılan incelemelerde ölen şahısların kimlikleri belli oldu. İncelemeler sonucunda otomobil sürücüsü Nureddin Akgün ve kaza sırasında şoför mahallinin yanında oturan Soner Ayhan'ın hayatını kaybeden kişiler olduğu belirlendi.

 


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