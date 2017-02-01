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Buzlanmaya karşı Van Gölü suyuyla önlem

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanmanın önlenmesi için Van Gölü’nün sodalı suyu kullanılıyor.

Buzlanmaya karşı Van Gölü suyuyla önlem

01 Şubat 2017 11:35
Buzlanmaya karşı Van Gölü suyuyla önlem - Tıkla İzle

Adilcevaz ilçesinde son günlerde etkili olan soğuk ve dondurucu hava nedeniyle yollar buz tuttu. Gündüz bile eksi 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı yaşamı olumsuz yönde etkilerken, yollarda meydana gelen buzlanma ise sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yollardaki buzlanmanın önlenmesi için ilk kez geçen yıl Van Gölü’nün sodalı suyunu kullanan Adilcevaz Belediyesi ekipleri, uyguladığı bu çalışmalardan olumlu sonuç alınca, bu yıl da buz tutan yollara Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunu püskürterek temizledi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçede uygulanan Van Gölü suyu ile buzlu yolların temizleme çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, buzlanan yollarda Van Gölü’nden getirilen suyu kullandıklarını ifade ederek, “İlçemizdeki tüm mahallelerimizde karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımız kapsamında ilk önce yollardaki karları temizliyoruz. Ancak gece eksi 15 dereceyi bulan soğuklar nedeniyle yollar buz tutuyor. Bunun için bir çözüm bulmaya çalıştık. Van Gölü’nün suyunu vidanjörlerle çekip yollarımıza püskürtüyoruz. Geçen yılda bunun uygulamasını yaptık. Gördük ki bu sayede yollardaki buz hemen çözülüyor ve bu sayede buzlar greyderle daha rahat temizlenmiş oluyor. Van Gölü suyu diğer tuzlu sulara göre yollarımızda pek fazla tahribat vermiyor. Bu sayede karla mücadele çalışmalarımız daha masrafsız oluyor. Tek amacımız Adilcevaz’daki tüm yollarımızı kısa sürede ulaşıma açabilmektir. Belediye olarak bunun çabası içerisindeyiz” dedi. 

Etiketler: Bitlis, buzlanma, Van Gölü suyu


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