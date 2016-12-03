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Buzlu yollara tuzlu çözüm

Türkiye'nin önemli kaya tuzu rezervlerinin bulunduğu Çankırı'da tuz fabrikaları karla kaplı yolları temizlemede kullanılan 'yol tuzu' için mesai yapıyor.


03 Aralık 2016 09:04

Kentteki Tuz Mağarası'ndan çıkarılan kaya tuzu, fabrikalarda işlenerek buzlanmayla mücadele çalışması yürüten kurumlara gönderiliyor. 

Gıdadan sağlık sektörüne, sanayiden hediyelik süs eşyalarına kadar birçok alanda kullanılan kaya tuzu, kış aylarında da karla kaplı yollarda buzlanmayla mücadeleye büyük katkı sağlıyor. Karla kaplanan yollar, araçlar için adeta buz pistine dönerken, karayolları ekipleri karla kaplı yolları temizlemek için yoğun çaba sarf ediyor. Yol temizle çalışmalarında kullanılan dozer, greyder, kepçe, ekskavatör gibi araçların yanında yol tuzu da karlı yolların temizlenmesinde etkili oluyor.

"Kar temizlemede en etkili yöntem"
Çankırı'da yerin 150 metre altındaki Tuz Mağarasından çıkartılan kaya tuzu, fabrikalarda işlendikten sonra 'yol tuzu' haline getiriliyor. Kentteki tuz fabrikaları kış aylarında neredeyse mesainin tamamında 'yol tuzu' hazırlıyor.
Yılda 400 bin ton üretim kapasitesine sahip özel bir fabrikanın Müdürü Hasan Akgüç, fabrikanın tam kapasite ile yol tuzu üretimi için çalıştığını ifade ederek, yol tuzuna olan talebin her geçen gün arttığını belirtti.
Tuz mağarasından kamyonlarla getirilen kaya tuzlarının kırma ve parçalama tesisinde işlem gördükten sonra hazır hale geldiğini anlatan Akgüç, yol tuzunun kar temizlemede en etkili yöntem olduğunu kaydetti.

"Avrupa'dan talep var"
Akgüç, yol tuzuna ülke genelinin yanı sıra Avrupa ülkelerinde de talebin olduğunu fakat stoklardaki eksiklik nedeniyle taleplere cevap veremediklerini söyledi. 

Mehmet Türk

Etiketler: Buzlu yollar, tuz


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